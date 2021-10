Ligue 1 : la programmation TV de la 14e journée

La LFP a publié la programmation TV de la 14e journée du championnat de Ligue 1. Celle-ci aura lieu du vendredi 19 novembre au dimanche 21 novembre et débutera par le déplacement du champion de France, le LOSC, sur la pelouse de l’AS Monaco, troisième la saison dernière. Une affiche alléchante sur le papier qui sera diffusée sur Prime Video, même si les deux équipes sont plus en difficultés à l’heure actuelle.

Deux matches sont prévus le samedi 20 novembre, avec tout d’abord celui entre le Paris Saint-Germain et Nantes à 17h sur Prime Video, puis celui opposant Rennes et Montpellier à 21h sur Canal + Décalé. Cette quatorzième journée se poursuivra le dimanche 21 novembre. Lens ira à Brest à 13h (Prime Video), avant le traditionnel multiplex de 15h avec au programme : Angers-Lorient, Metz-Bordeaux, Strasbourg-Reims et Troyes-Saint-Etienne. À 17h, la rencontre entre Clermont et Nice sera disponible sur Canal + Sport, avant le choc entre l’OL et l’OM à 20h45 (Prime Video).

Programmation TV de la 14e journée de Ligue 1

Vendredi 19 novembre 2021 à 21h00 sur Prime Video

AS Monaco – LOSC Lille

Samedi 20 novembre 2021 à 17h00 sur Prime Video

Paris Saint-Germain – FC Nantes

Samedi 20 novembre 2021 à 21h00 sur Canal+ Décalé

Stade Rennais FC – Montpellier Hérault SC

Dimanche 21 novembre 2021 à 13h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – RC Lens

Dimanche 21 novembre 2021 à 15h00 sur Prime Video

Angers SCO – FC Lorient

FC Metz – FC Girondins de Bordeaux

RC Strasbourg Alsace – Stade de Reims

ESTAC Troyes – AS Saint-Etienne

Dimanche 21 novembre 2021 à 17h00 sur Canal+ Sport

Clermont Foot 63 – OGC Nice

Dimanche 21 novembre 2021 à 20h45 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille