Lionel Messi a détesté sa vie à Paris

Dans une interview accordée à ESPN, Lionel Messi est une nouvelle fois revenu sur son expérience au Paris Saint-Germain. Souvent critiqué pour son rendement sur le terrain malgré des statistiques globalement honorables, le champion du monde argentin, qui a officiellement renoncé aux JO de Paris 2024, a profité de l’occasion pour justifier ses performances en demi-teinte.

«À Paris, on sonnait à ma porte à 9 ou 10 heures du soir pour me dire que les enfants ne devaient pas jouer au ballon. Les voisins nous emmerdaient. Malheureusement, ça ne s’est pas passé comme eux et moi le voulions. Ça joue beaucoup sur mon état d’esprit et ça se répercute sur le terrain. À Paris, sur le plan personnel, je n’étais pas bien», a alors lâché le nouveau joueur de l’Inter Miami avouant, par ailleurs, que son départ de Barcelone avait été douloureux : «ce fut un changement dur et difficile pour nous. Nous ne nous attendions pas à devoir quitter Barcelone, ce n’était pas un choix. C’était aussi une expérience de vie. Lorsque j’étais à Paris, la plus belle chose qui me soit arrivée, c’est d’être champion du monde». Le message est (encore) passé…