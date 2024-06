Argentine : la grande annonce de Lionel Messi pour les Jeux Olympiques 2024 !

«J’ai parlé avec Leo et nous avons convenu de reprendre prochainement. Il vient de démarrer la saison avec l’Inter Miami, il lui reste encore du temps pour les Jeux, surtout qu’il a aussi la Copa América. Ce n’est pas une tâche facile. Il faut voir s’il aura vraiment l’énergie pour être là». Voici ce que déclarait dernièrement Javier Mascherano, sélectionneur qui sera en charge de l’équipe d’Argentine olympique. Alors que deux des trois places de joker sont d’ores et déjà assurées à Nicolás Otamendi et Julian Álvarez, le retour de la Pulga dans la capitale française était lui aussi désiré.

La suite après cette publicité

Oui mais voilà, au cours d’une interview accordée à ESPN, l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG a définitivement tranché, décidant finalement de ne pas y participer. «J’ai parlé avec Mascherano et la vérité est que nous avons tous les deux immédiatement compris la situation», a tout d’abord assuré l’octuple Ballon d’or avant de justifier son choix. «C’est un moment difficile car la Copa America (du 20 juin au 14 juillet) débute et cela ferait deux ou trois mois d’affilée que je serais absent de l’Inter Miami. Et surtout, à cet âge, je ne suis pas non plus capable de tout jouer, je dois bien choisir les moments, ce serait trop de faire deux tournois d’affilée».

À lire

Jeux Olympiques 2024 : Thierry Henry appelle Rayan Cherki

Messi renonce aux JO !

Après avoir décroché l’or en 2008 à Pékin, Lionel Messi ne fera donc pas son retour à Paris cet été, préférant se focaliser sur la Copa America qu’il s’apprête à disputer avec l’Albiceleste aux Etats-Unis. «J’ai eu beaucoup de chance de participer aux Jeux olympiques et de les gagner avec Mascherano aussi. C’était l’une des plus belles expériences sur le plan sportif. La Coupe du Monde U20 (remportée en 2005) est un autre souvenir que je n’oublierai jamais. C’était spectaculaire d’avoir eu la chance de le vivre. J’espère que tous les jeunes qui y vont l’apprécieront comme moi et qu’ils le vivront pleinement parce que c’est spécial et différent de tout», a par ailleurs tenu à ajouter le joueur de 36 ans.

La suite après cette publicité

Désormais sous les couleurs de l’Inter Miami, le champion du monde en titre, auteur de 14 buts et 11 passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues, tentera donc de soulever un nouveau trophée avec les siens mais suivra donc à distance le parcours de ses compatriotes dans la capitale française. Après cette annonce, Javier Mascherano pourrait, de son côté, décidé d’attribuer la dernière place à Emiliano Martinez, dernier rempart d’Aston Villa et «prêt à se battre» avec le club anglais pour disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024.