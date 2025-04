PSG : les Parisiens préviennent déjà Aston Villa pour le match retour

Paris a encore envoyé un signal fort à toute l’Europe. Après avoir créé l’exploit face à Liverpool au tour précédent, les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée d’Aston Villa, ce mercredi, lors du 1/4 de finale aller de Ligue des Champions (3-1). Une victoire claire, nette, et presque sans bavure, à l’exception de ce premier but évitable encaissé à la 35e minute suite à un moment d’égarement de Nuno Mendes. Le Portugais s’est finalement racheté en inscrivant le but de la victoire en toute fin de match (90+2e), et permettre à son équipe de prendre une très belle option sur la qualification en demi-finale.

Après la rencontre, ses coéquipiers refusaient toutefois de s’enflammer, répétant à l’envi leur désir de finir le travail dans six jours à Birmingham. «On a mal commencé parce qu’on prend un but, regrettait d’abord au micro de Canal+ Kvaratskhelia, auteur d’un bijou sur le deuxième but. Mais Doué a marqué et on a réussi à revenir. On est heureux de ce résultat et on va continuer parce qu’il y a un match retour et ce n’est pas fini. Ce que ça dit de notre état d’esprit ? En 90 minutes, peu importe si on encaisse des buts, il faut continuer et rester concentrés, c’est ce qu’on a fait. Le match retour, ce sera un match difficile, on va devoir faire notre match, je pense qu’on doit jouer notre football, on verra ce qui se passera.»

Paris ira à Aston Villa pour gagner

Auteur du premier but sur un exploit personnel, Désiré Doué avait déjà les yeux tournés vers Birmingham, avec la volonté d’en découdre : «on sait qu’il y a une deuxième mi-temps, on va aborder le match de la même manière, le même sérieux et on va aller là-bas pour gagner, prévenait l’international tricolore, décidément épanoui dans cette équipe parisienne. Quand on est entouré de grands joueurs, le jeu est fluide, je prends beaucoup de plaisir et je suis très content d’être dans cette équipe. » Le discours de Luis Enrique allait dans le même sens : «la meilleure manière de conserver un avantage c’est d’attaquer et de gagner le match. Ce résultat ne veut rien dire. On va attaquer et c’est la meilleure manière selon moi de conserver la qualification. Ça sera difficile car très bonne équipe et ils joueront domicile. On ne va pas spéculer.»

De son côté, le capitaine parisien du soir, Achraf Hakimi (Marquinhos était suspendu), insistait sur la force collective de ce groupe, qui peut permettre à ce PSG de renverser des montagnes : «on met de la personnalité, on court les uns pour les autres, c’est ce qu’on a montré, il reste un match là-bas mais on est content de cette victoire. Je pense que c’est la continuité de l’année dernière avec Luis Enrique, il a dit que la force de cette équipe, c’était le collectif, et on le montre. On est tous ensemble.» Il faudra encore l’être mardi prochain.