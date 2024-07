Il n’y a plus aucun Zidane au Real Madrid

Après Zinedine, le père, Enzo et Lucas, les deux plus grands frères, et Elyaz le cadet, c’est au tour de Théo Zidane de s’en aller du Real Madrid. Le milieu de terrain arrivait en fin de contrat avec le Castilla, qui ne l’a pas conservé. Il est attendu dans un club de 2e division espagnole.

Son départ met aussi fin à une incroyable présence de la famille Zidane au sein de la Casa Blanca durant 23 ans en continu. Le champion du monde 1998 avait lancé cette série lors de son transfert historique en 2001 de la Juventus au Real contre 75 M€, une somme record à l’époque. Depuis, tous ses fils ont pris la suite. Enzo et Luca ont même eu leur chance en équipe première.