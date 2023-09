Stéphane Bahoken va rebondir à Kayserispor

Stephane Bahoken (31 ans) va poursuivre son aventure en Turquie, mais pas à Kasimpasa. Après avoir résilié son contrat avec le club stambouliote ces dernières heures, où il était arrivé l’été dernier en provenance d’Angers, l’international camerounais (22 sélections, 4 buts) s’est s’engagé avec Kayserispor.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’ancien attaquant de Nice et de Strasbourg a signé un contrat d’une saisonavec son nouveau club. Il retrouvera notamment d’anciens joueurs passés par la Ligue 1 comme Lionel Carole et Olivier Kemen. L’officialisation ne devrait désormais plus tarder.