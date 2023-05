PSG : statu quo malgré les excuses de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Affaire Messi épisode 5. Ces derniers jours, le monde du football ne parle que de la sanction du PSG envers Lionel Messi qui avait décidé de partir en Arabie Saoudite pour un contrat publicitaire alors qu’il avait entrainement le lendemain. Paris, qui n’avait pas son accord, a décidé de le suspendre 2 semaines. Ce vendredi, le septuple Ballon d’Or a publie une vidéo pour s’excuser.

Mais cela ne va visiblement rien changer. Selon les informations de RMC Sport, le PSG qui a vu les excuses de LM10 ne changera pas sa décision de la sanctionner et de ne pas le prolonger. Selon le média, la sanction financière contre Messi devrait concerner la prime d’éthique qui est très conséquente. L’Argentin devrait en être privé. Pour donner un ordre d’idée, il y a plus d’un an, la presse espagnole avait révélé que Neymar touchait plus de 550 000 euros par mois en prime d’éthique. Celle de Messi doit donc être tout aussi importante.

