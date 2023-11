Juventus : Véronique Rabiot jette un énorme coup de froid sur la prolongation d’Adrien

Pas épargné par les affaires extra-sportives qui nuisent à son image au cours des derniers mois, la Juventus Turin n’en demeure pas moins concentrée sur son objectif premier, à savoir la quête d’un énième Scudetto. Invaincue depuis le 23 septembre, la Vieille Dame réaffirme au fil des rencontres son statut de prétendante au titre et reste en embuscade, à deux points du leader, l’Inter Milan. En parallèle, la Juve s’active en coulisses pour blinder ses cadres. Après Federico Gatti la semaine passée, désormais lié jusqu’à 2028, c’est Fabio Miretti et Bremer qui sont invités à prolonger. Même Nicolò Fagioli, malgré les affaires de paris sportifs interdits et actuellement suspendu 7 mois, va faire l’objet de négociations.

Mais la priorité des priorités, c’est Adrien Rabiot, comme déjà évoqué ici. Taulier de l’effectif de Massimiliano Allegri, le Français arrive en fin de contrat en juin prochain. Comme l’an passé, il effectue une nouvelle saison sans savoir s’il sera toujours au club l’an prochain. Il avait attendu le 27 juin dernier, soit trois jours avant échéance avant de prolonger… «C’était mon idée. Au début, le club n’était pas d’accord, mais j’ai obtenu une année supplémentaire avec une augmentation substantielle (environ 8 millions d’euros nets, ndlr). C’est une prolongation innovante», assume toute fière Véronique Rabiot dans un entretien à Sportweek à paraître demain mais dont certaines déclarations ont déjà été publiées.

Véronique Rabiot : «C’est trop tôt pour parler de prolongation»

Jusque-là, la Juventus se montrait très confiante quant aux négociations. Un premier rendez-vous devait même avoir lieu ces derniers jours. Mais au cours de cette même interview la mère de l’ancien Parisien, qui s’occupe également des affaires de son fils, jette un certain froid sur cette nouvelle prolongation. Une déclaration qui risque de faire du bruit en Italie où on se prépare à vivre un nouveau feuilleton Rabiot, comme à chaque fois que ce dernier est en fin de contrat. «C’est trop tôt pour parler de prolongation. C’est Adrien (Rabiot) qui décidera comme toujours.» la direction piémontaise est prévenue, les négociations risquent d’être longues et à nouveau difficile, en plus de devoir lutter avec les offres potentielles d’autres clubs.

L’an dernier déjà à la même époque, les Bianconeri avaient dû s’activer pour conserver le Français avant d’obtenir gain de cause in extremis. Entretemps, le milieu de terrain est aussi devenu incontournable en équipe de France (40 sélections, 3 buts) et prend toujours plus de poids et d’envergure. Les résultats de la Juventus donneront également une indication de la suite des événements, à savoir le maintien ou non de Massimiliano Allegri, particulièrement fan du joueur. Ce dernier le considère comme un pion essentiel de son dispositif, si ce n’est son homme de base. Il a d’ailleurs joué toutes les minutes de jeu possible depuis le début de la saison en Serie A (10 matchs, 1 but, 2 passes décisives).