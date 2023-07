Fabien Lemoine raccroche les crampons

Une page se tourne. A 36 ans, Fabien Lemoine a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Passé par le Stade Rennais, l’AS Saint-Etienne et le FC Lorient, il évoluait la saison dernière à Versailles. Le joueur né en 87 a annoncé sa retraite sportive sur ses réseaux sociaux.

«Ce jour tant redouté est arrivé, il est l’heure de dire au revoir. Tout a commencé il y a 16 ans. Jamais je n’aurais imaginé réaliser ce parcours. Il y a eu de magnifiques moments et certains plus difficiles, de la joie et aussi de la tristesse mais tous ces moments ont été vécus avec beaucoup d’intensité. L’arrêt de carrière est un moment difficile, cependant je me considère chanceux d’avoir pu vivre de telles émotions.» La fin d’une belle histoire.

