Strasbourg s’offre Abakar Sylla !

Après plusieurs jours de négociations, le Racing Club de Strasbourg touche enfin au but pour Abakar Sylla ! En effet, le club alsacien a officialisé ce samedi la signature du jeune défenseur central de 20 ans. Transfuge du Club Bruges avec qui il a disputé 26 matchs pour 1 but et 1 passe décisive toutes compétitions confondues lors de l’édition précédente, l’international ivoirien (5 sélections) a paraphé un contrat de 5 ans avec le pensionnaire de Ligue 1. À noter que le montant de l’opération n’a pas été précisé par le RCSA.

La suite après cette publicité

« Je ressens à la fois un grand bonheur et une grande émotion. C’est aussi un gros challenge pour moi et une étape importante dans ma carrière comme dans ma vie. Je suis jeune, j’ai encore beaucoup à apprendre et je vais travailler dur pour pouvoir progresser et atteindre les sommets. Le Racing a un beau projet. C’est un club ambitieux, bien dirigé et entraîné par une légende du football. C’est vraiment formidable d’être ici ! J’ai hâte de découvrir le championnat de France mais aussi le stade de la Meinau et son public, dont j’ai beaucoup entendu parler. Je suis sûr que ce sera une belle aventure », a déclaré le principal intéressé dans un communiqué du club. Abakar Sylla est attendu à Bad Häring (Autriche) pour suivre le stage de préparation estivale avec le reste du groupe.

À lire

Mercato : l’axe Chelsea-Strasbourg tourne déjà à plein régime