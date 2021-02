LOSC : la réaction à chaud de Timothy Weah après la défaite contre l'Ajax

Dominé par l'Ajax Amsterdam ce jeudi soir en seizième de finale aller de Ligue Europa, le LOSC avait ouvert le score à la surprise générale par l'intermédiaire de Timothy Weah. Mais derrière, les Dogues ont craqué pour finalement s'incliner sur le score de 2-1. Interrogé par RMC Sport après la partie, le buteur lillois a fait part de sa déception, alors que le match retour aura lieu jeudi prochain (18h55).

«En première mi-temps, on était un peu en difficulté avec l'Ajax qui est une bonne équipe qui a un très bon jeu de possession. On a marqué le premier but et ensuite, on ne doit pas prendre ces deux buts. Le penalty, je ne suis pas trop sûr mais on ne peut rien faire maintenant. On doit juste aller là-bas et essayer de gagner. (...) L'arbitre a fait ses choix. On ne peut rien faire. On peut juste aller à l'Ajax et essayer de sortir avec un résultat», a déclaré le joueur de 20 ans.