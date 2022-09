Ligue des Champions, Liverpool : Jürgen Klopp tire la sonnette d'alarme avant le choc contre l'Ajax !

La suite après cette publicité

«Est-ce une situation que je voulais ? Non. Mais maintenant nous y sommes. Et nous la trouvons tous intéressante et stimulante. Beaucoup de bonnes choses se sont produites dans le passé et cette équipe a montré une incroyable constance sur une longue période et je sais comment fonctionne ce business. Nous devons répondre, nous devons parler, nous devons montrer et nous devons nous entraîner». Ces mots forts, ce sont ceux de Jürgen Klopp, interrogé, lundi après-midi, en conférence de presse avant d'accueillir l'Ajax Amsterdam pour la deuxième journée de Ligue des Champions (Groupe A). Dépité après la claque reçue face au Napoli (4-1), Jürgen Klopp a, malgré tout, pu compter sur un temps plus long pour remobiliser son groupe. Le décès de la Reine Elizabeth II ayant provoqué, en guise d'hommage, le report des matchs de Premier League ce week-end.

Une aubaine à l'heure où les Reds font l'objet de nombreuses critiques, que ce soit dans le rendement collectif ou l'implication de certains cadres (Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold). Présent en conférence de presse avant de recevoir l'Ajax Amsterdam, ce mardi à 21 heures, Jürgen Klopp s'en est pourtant remis à l'ironie. Interrogé sur le début de saison compliqué de Liverpool, le technicien allemand n'a, en effet, pas perdu son sens de l'humour. Répondant à une question sur le rythme dont son équipe allait peut-être manquer face aux Lanciers, après le report de son dernier match en Angleterre, suite au décès de la reine Elizabeth II, l'ancien coach des Marsupiaux a alors déclaré : «quel rythme ? Nous n'avions pas de rythme ? Vous avez regardé notre match (contre Naples) ? Perdre ce rythme serait vraiment cool».

Jürgen Klopp veut retrouver son collectif !

Une autodérision permettant au coach allemand de 55 ans de dédramatiser la situation, sans pour autant manquer de lucidité sur les problèmes actuels. «Nous avons parlé aux joueurs, j'ai beaucoup regardé le match de Naples et nous avons vu des horreurs. Les joueurs le savaient aussi. C'était le pire match depuis que je suis ici. Même dans certains matchs difficiles, comme contre Villa, il y avait des signes positifs. Mais là, rien. Vous résolvez tous les problèmes individuels en tant qu'équipe et c'est la première chose que nous devons faire, suivre une idée commune à nouveau. Je n'ai lu qu'une dizaine de mots de ce qui a été dit sur nous, mais la plupart étaient probablement justes. J'ai regardé le match en replay, et (si c'était moi) j'aurais posé beaucoup de questions sur le manager et les joueurs», a ainsi poursuivi Klopp.

Sous le feu des critiques, l'ancien homme fort des Marsupiaux a, malgré tout, profité de l'occasion pour insister sur les lacunes observées depuis le début de la saison. «Nous aurions pu encaisser encore plus de buts, c’est dingue ! Nous nous sommes mis dans cette situation où plus personne ne pouvait réagir de façon appropriée dans ce match. Lorsque James Milner arrive trop tard dans les duels et perd ces duels qu'il aurait normalement gagnés, quelque chose ne va pas. Nous avions des problèmes évidents liés au football à proprement parler, en défense et en attaque. Ce qui nous a conduit à rencontrer ces problèmes, c'est probablement une mauvaise appréciation de la situation. On avait l'impression que tout le monde voulait résoudre le problème mais chacun de son côté, et cela ne nous a jamais donné la structure nécessaire pour travailler ensemble». Déterminé à retrouver les valeurs collectives qui ont mené Liverpool en finale de Ligue des Champions la saison passée, Jürgen Klopp a ainsi appelé à la mobilisation générale. Suffisant pour terrasser les hommes d'Alfred Schreuder ? Réponse d'ici quelques heures...