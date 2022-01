Bordeaux-OM : le coup de gueule monumental d'Admar Lopes

Décidément, ce début d'année 2022 est particulier pour tout le monde. Avec une nouvelle vague de contaminations du Covid-19, tous les secteurs sont touchés et le football n'y échappe. Alors que la 20e journée de Ligue 1 est prévue ce week-end, la Ligue de Football Professionnel a déjà reporté Angers-ASSE et Lille-Lorient. De leur côté, les Girondins de Bordeaux poussent eux pour faire reporter leur rencontre face à l'Olympique de Marseille, prévue vendredi soir en ouverture de cette levée (21h). Mais le temps passe et une annonce officielle de la Ligue est toujours attendue.

Car depuis le lancement de la nouvelle année, le club au scapulaire est en pleine galère. Déjà touché par le Covid-19 au sein de son effectif avant les fêtes, le FCGB a été privé de nombreux joueurs dimanche pour son seizième de finale de Coupe de France contre Brest. La FFF n'a pas souhaité reporter la rencontre et les Girondins se sont lourdement inclinés (0-3). Mais le coronavirus est toujours omniprésent à Bordeaux, d'où la demande de report du choc contre les Phocéens. Et le FCGB commence à s'impatienter ?

«Je ne comprends pas pourquoi l'OM veut jouer»

Après le communiqué lunaire des Ultramarines publié mercredi, c'est le directeur technique Admar Lopes qui a dit ce qu'il avait à dire, dans des propos relayés par RMC. Et ça envoie : «je suis en colère car on a eu 21 cas positifs depuis trois semaines. Je pense que ce n'est pas normal le match de Brest et le manque de préparation pour le match contre l'OM. On a eu la réponse de la Ligue ce jeudi matin et on est en contact avec la LFP, surtout notre médecin qui tient au courant celui de la Ligue. On espère encore ne pas jouer. On a fait un test PCR ce jeudi et on attend les résultats. On va continuer de faire des tests, car le plus important c'est la santé de nos joueurs.»

Alors que huit joueurs sont déjà indisponibles à cause du Covid-19, le dirigeant des Girondins a poursuivi son intervention sur la situation spéciale au sein du club. «Notre club n'a pas été respecté. L'histoire de ce match où on n'est invaincu depuis 44 ans n'est pas respecté. Le protocole parle de 11 cas en même temps mais nous on a eu 21 cas en trois semaines. Notre situation n'est pas prévue par le protocole. On est tous dans l'adaptation. On le fait tous les jours aux Girondins, mais les instances dont la Ligue doivent aussi le faire. Les joueurs sont inquiets pour leur santé et leur état physique», a lâché Lopes, avant d'adresser un petit tacle à l'OM : «le plus important, ce sont les Girondins et nos joueurs. Personne en France ne respecte nos joueurs et la situation. Je ne comprends pas pourquoi l'OM veut jouer.» Ambiance, ambiance...