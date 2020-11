France Espoirs - Suisse Espoirs : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après la belle victoire des A sur le Portugal samedi soir (1-0), validant ainsi leur billet pour le Final-4 de la Ligue des Nations, les Bleuets ont eux l'occasion de s'emparer de la tête de leur groupe pour les qualifications à l'Euro Espoir 2021. Face à la Suisse, ce soir (21h, à suivre en direct sur notre site) qui l'avait remporté au match aller (3-1), la France devra gagner par au minimum trois buts d'écart. Sylvain Ripoll devrait maintenir son 4-2-3-1 avec quelques visages connus de la Ligue 1 dont Lafont au poste de gardien. Une défense composée par Dagba, Koundé, Badiashile et Truffert. Au milieu, ce sera un double pivot avec Soumaré et Guendouzi. Le trio composé de Gouiri, Reine-Adelaïde et Diaby accompagnera Edouard en attaque.

Du côté de la Nati, on devrait miser sur un 4-4-2 avec les habituels titulaires dont le serial-buteur Zeqiri aux côtés de Mambimbi dans un dispositif en 4-4-2. Okafor et Imeri animeront les ailes. Domgjoni sera aligné au milieu avec Toma. En défense, Muheim, Zesiger, Bamert et Sidler seront alignés. Enfin, Kohn gardera les buts.