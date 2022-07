Raphaël Varane ne regrette pas d'avoir quitté le Real Madrid

Transféré l'été dernier du Real Madrid à Manchester United, Raphaël Varane (29 ans) n'a pas connu une première saison tonitruante sous le maillot des Red Devils. Auteur de 29 apparitions toutes compétitions confondues lors de l'exercice 2021-2022, le défenseur international français ne regrette, cependant, pas son choix d'avoir quitté Madrid.

La suite après cette publicité

«Dans le football, il faut relever des défis et essayer de s’améliorer. Je voulais vivre une autre expérience après 10 ans au même endroit. La Premier League est absolument fantastique et Manchester United est un grand club. Il n’y avait aucun doute sur ma décision. Je ne regrette pas d’avoir quitté le Real Madrid», a ainsi assuré Varane pour la BBC. Relancé sur l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc de United, l'ancien joueur du RC Lens en a profité pour saluer les débuts de son nouveau coach : «le nouvel entraîneur est très positif. Il veut cette énergie et presser haut sur le terrain, avec plus d’espace derrière nous. C’est peut-être plus offensif, mais c’est le football que nous apprécions vraiment, donc c’est un bon début».