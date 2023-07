OM : les South Winners lancent un appel au calme en réponse aux violences urbaines

Depuis la mort du jeune Nahel, jeune adolescent de 17 ans tué par un représentant des forces de l’ordre à l’issue d’un contrôle de police à Nanterre mardi 27 juin, des émeutes ont éclaté en représailles partout en France et plusieurs villes sont devenus le théâtre de scènes de violences inédites, comme c’est le cas à Marseille. Ce samedi, les South Winners 1997, groupe de supporters de l’Olympique de Marseille, ont publié un communiqué cinglant dans lequel ils condamnent “avec fermeté ces actes de vandalisme”.

À travers ce message, les fans phocéens demandent “aux jeunes Marseillais qui se trouvent emportés par ce déferlement de violence gratuite et totalement inutile de faire preuve de sagesse et de retenue". Ils estiment également que "ces actes de destruction salissent la mémoire de ce jeune adolescent et accablent un peu plus sa famille déjà si lourdement affectée”. Pour rappel, l’équipe de France a également posté un message de paix et appelé au calme via les réseaux sociaux.

