Leicester City, le roi des affaires au Royaume

Faire de belles plus-values sur le mercato n'est pas chose aisée. En France, l'AS Monaco a souvent réussi dernièrement à gagner un joli chèque en revendant des joueurs à la cote élevée sur le marché des transferts. Et en Angleterre, c'est Leicester City qui s'est spécialisé dans ce domaine. Mercredi soir, les Foxes ont en effet vendu Ben Chilwell à Chelsea. Pur produit du centre de formation, le latéral gauche anglais de 23 ans a filé à Londres contre un chèque d'environ 50 millions d'euros. Soit un bénéfice de... 50M€ ! Mais déjà en 2016, le club du centre de l'Angleterre avait fait une belle affaire.

Après sa magnifique saison en Premier League et le titre décroché, Leicester City voit les plus grandes écuries taper à sa porte pour certains joueurs, et notamment N'Golo Kanté. Le milieu français sort alors d'un exercice époustouflant, avec par exemple 37 matches de championnat disputés, quasiment tous en intégralité. À la recherche d'un joueur pour leur entrejeu, les Blues de Chelsea débarquent alors avec un chèque d'un peu plus de 35M€ pour faire craquer les Foxes, qui avaient eux déboursé 9M€ un an plus tôt pour l'arracher au Stade Malherbe de Caen. Et l'ascension de l'international français a continué ensuite.

Harry Maguire, défenseur le plus cher de la planète

Un été plus tard, en 2017, c'est Danny Drinkwater qui retrouve son ancien coéquipier N'Golo Kanté à Chelsea. Intéressant avec les Foxes, le milieu anglais, acheté pour 900 000 euros à Manchester United en janvier 2012, rejoint le club londonien pour environ 38 millions d'euros ! Malheureusement, contrairement au Français, le natif de Manchester n'a pas connu la même progression et a enchaîné des prêts à Burnley et Aston Villa. De son côté par contre, Leicester City a continué sur sa lancée. Été 2018, Riyad Mahrez intéresse lui Manchester City. L'international algérien, régulier depuis quelques saisons, débarque alors chez les Citizens.

Et comme les autres clubs cités auparavant, la formation mancunienne grille la concurrence en sortant un chèque de 68M€. Un rêve pour les Foxes, qui avaient dépensé environ 500 000 euros en janvier 2014 pour le récupérer alors qu'il évoluait au Havre. Enfin, l'été dernier, en 2019, Leicester City a fait sa plus grosse vente avec Harry Maguire, parti à Manchester United pour 87 millions d'euros ! Un joueur qui avait coûté 13,7M€ aux Foxes en 2017, alors qu'il jouait à Hull City. En quatre ans et avec cinq joueurs, le champion d'Angleterre 2016 a donc fait environ 254M€ de bénéfices. Du beau travail.