Le PSG doit se méfier de la Juve pour Moise Kean

La Juventus Turin vit une saison éprouvante. Pour la première de Pirlo sur le banc de la Vieille Dame, rien ne se passe comme prévu. Si les Turinois ont réussi un excellent match contre le Napoli en ce milieu de semaine, le titre, qu'ils glanent depuis neuf années maintenant, s'éloigne de plus en plus au fur et à mesure que l'Inter Milan, de son côté, gratte des points par-ci par-là, match après match. En Ligue des Champions, ce n'est guère mieux. Les Juventini ont été éliminés de la plus prestigieuse des compétitions européennes au stade des huitièmes de finale par le FC Porto, sans donner le sentiment de réellement maîtriser leur sujet sur la confrontation aller-retour. Par conséquent, et même si le poste d'Andrea Pirlo ne semble pas vraiment menacé, les Piémontais comptent bien se refaire une santé cet été.

Si l'avenir de Cristiano Ronaldo est au centre de toutes les discussions, il est convenu que la Vieille Dame va se chercher un nouveau numéro neuf. Dans son édition, Tuttosport explique que l'avenir d'Alvaro Morata pourrait s'inscrire loin de la Juve. Il faudrait donc un remplaçant. Le Marseillais Milik est dans les petits papiers tout comme l'avant-centre du Paris SG, Mauro Icardi, cible de longues dates. Mais ce n'est pas tout. Selon le média italien, les dirigeants de la Juventus aimeraient beaucoup faire revenir Moise Kean. L'international italien, encore buteur ce samedi contre Strasbourg, n'est que prêté par Everton au Paris Saint-Germain. La piste est plausible pour Tuttosport d'autant qu'il a commencé en professionnel à Turin et qu'il garde toujours la Vieille Dame dans son cœur. Le PSG, lui, voudra probablement acheter le joueur à Everton, mais devra se méfier de la concurrence...