Le Real Madrid répond sur l’affaire Mbappé

Vendredi matin, Aftonbladet a publié un article concernant la virée de Kylian Mbappé à Stockholm pendant que les Bleus affrontaient Israël. Par la suite, Expressen a donné plus de détails et a expliqué que le Bondynois avait passé deux soirées en discothèque avant de rejoindre la Corse vendredi. Tout cela a fait couler beaucoup d’encre en France, où on n’a pas apprécié que l’attaquant passe du bon temps alors qu’il a raté le rassemblement de la sélection nationale, car il était censé se reposer. Mais comme nous vous l’avons expliqué sur notre site, Mbappé, qui avait déjà prévenu qu’il ne serait pas présent lors du stage d’octobre, avait obtenu une semaine de congés de la part du Real Madrid.

Une information plus ou moins confirmée ce lundi par Relevo, qui indique que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont donné cinq jours de repos à Mbappé ainsi qu’aux autres joueurs restés durant cette trêve. En effet, la publication ibérique explique que le staff a coupé ces deux semaines en deux blocs de travail, entrecoupées de vacances pour les joueurs. Le Real Madrid a d’ailleurs réagi à la polémique Mbappé par le biais de Relevo. Le club, qui ne calcule pas toute cette histoire, est très content du Français, qui est attendu mardi à l’entraînement.