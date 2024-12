PSG : c’est la guerre entre Luis Enrique et son vestiaire

Le Paris Saint-Germain traverse une période difficile. Après sa défaite en Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-0), le PSG devait se relancer samedi soir en Ligue 1, mais s’est manqué contre le FC Nantes, au Parc des Princes (1-1). Alors qu’ils menaient rapidement au score, les Parisiens n’ont pas réussi à plier le match et se sont fait surprendre. Outre la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov dans les cages, l’efficacité offensive pose un sérieux problème.

La suite après cette publicité

«C’est inexplicable. Dans ma carrière d’entraîneur, je ne peux pas l’expliquer. Nous avons les meilleures statistiques d’occasions créées de toute ma carrière d’entraînement. Il arrive un moment où je dois dire que je ne sais pas. Cela va tourner, cela ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir couper cette dynamique et la changer. On a eu cinq occasions claires. (En français, ndlr) C’est comme ça», avait ainsi tenté d’expliquer Luis Enrique au micro de DAZN, après le nul contre les Canaris.

Luis Enrique agace une partie du vestiaire

Leader avec provisoirement 7 points d’avance sur l’AS Monaco, Luis Enrique reste d’ailleurs sous tension et les langues commencent à se délier en interne. Selon RMC Sport, l’Asturien a encore surpris ses joueurs dans ses choix contre le Bayern Munich en livrant sa composition à son équipe au dernier moment et ses choix auraient surpris par rapport à ce qui avait été fait aux derniers entraînements. Ce qui perturberait ses joueurs et les derniers résultats donnent tort à l’ex-coach du Barça.

La suite après cette publicité

Certains joueurs seraient remontés et ne comprendraient pas les choix de Luis Enrique. Certaines décisions sont jugées injustes et cela commence à émerger au sein du club parisien, car tout le monde n’est pas solidaire avec ce que fait Luis Enrique, ajoute le média. Plusieurs joueurs, dont Fabian Ruiz, seraient frustrés des méthodes de Luis Enrique et mécontents. Alors qu’il a pourtant prolongé jusqu’en 2027, Luis Enrique dispose d’un statut fort qui ne serait pas très apprécié au sein du club. Les prochains mauvais résultats pourraient ouvrir une crise sportive au PSG…