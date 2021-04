Liverpool : les groupes d’Ultras ne soutiendront plus le club

Après l’annonce de la création d’une Super League, les clubs membres ont fait trembler l’Europe. Si l’UEFA a depuis clairement montré son mécontentement quant à cette décision, les supporters des clubs concernés ont aussi décidé de faire entendre leur voix.

La suite après cette publicité

Les groupes de supporters de Liverpool - l’un des fondateurs de cette Super League - et notamment les Spion Kop 06 ont décidé de ne plus soutenir les Reds et donc d’enlever toutes les banderoles et drapeaux présents à Anfield. « Nous, ainsi que d'autres groupes impliqués dans les drapeaux, retirerons nos drapeaux du Kop. Nous sentons que nous ne pouvons plus apporter notre soutien à un club qui place la cupidité financière au-dessus de l'intégrité du jeu », peut-on lire sur leur compte Twitter.

We, along with other groups involved in flags, will be removing our flags from The Kop. We feel we can no longer give our support to a club which puts financial greed above integrity of the game.