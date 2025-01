Pascal Dupraz prend la défense des arbitres contre l’OM

Depuis le début de saison, l’OM crie régulièrement au scandale lorsqu’il s’agit d’arbitrage. S’estimant lésés, les Phocéens ont exprimé leur mécontentement à de nombreuses reprises. Pas plus tard que la semaine dernière contre Strasbourg (1-1), les Marseillais avaient fait part de leur courroux face à des décisions arbitrales qu’ils jugent en leur défaveur. Ce dimanche, Pascal Dupraz a donné son avis sur cette relation sous haute tension entre l’OM et les arbitres sur les ondes de RMC. Et pour l’ancien coach de l’ASSE, l’OM n’est clairement pas défavorisé par l’arbitrage en France :

«Quoi qu’on en dise, crois-moi le football, je l’ai traversé depuis de nombreuses années, les arbitres se sont beaucoup améliorés, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont aujourd’hui un outil qu’ils n’exploitent pas assez bien à mon sens (la VAR, ndlr). C’est mon ressenti au travers des matchs que je vois. Ne me dites pas que Harit ne méritait pas d’être expulsé contre le PSG. Ca a fait la Une, ça a fait débat parce que c’est l’OM, parce que c’est un grand club. Mais ce que je veux dire, c’est que l’OM est deuxième, c’est un grand club. Et s’il y a bien un grand club qui ne sera pas désavantagé au bout du compte par l’arbitrage, c’est l’OM. Je crois beaucoup en l’honnêteté des arbitres.»

