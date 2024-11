France - Israël : les compositions officielles

La cinquième journée de la Ligue des Nations 2024/2025 commence ce jeudi et la France reçoit ainsi Israël. A domicile, les hommes de Didier Deschamps s’articulent dans un 4-3-3 avec Mike Maignan dans les cages derrière Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano et Theo Hernandez. Warren Zaïre-Emery, Eduardo Camavinga et N’Golo Kanté constituent le milieu de terrain. Devant, Michael Olise, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola sont associés.

De leur côté, les Israéliens s’organisent dans un 4-3-3 avec Daniel Peretzqui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Sagiv Jehezkel, Raz Shlomo, Idan Nachmias et Shon Goldberg en défense. Mahmoud Jaber, Mohammed Abu Fani et Oscar Gloukh se retrouvent dans l’entrejeu. Liel Abada et Dolev Haziza constituent le duo offensif derrière l’attaquant Dor Turgeman.

Les compositions

France : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Zaïre-Emery, Kanté, Camavinga - Olise, Kolo Muani, Barcola.

Israël : Peretz - Jehezkel, Shlomo, Nachmias, Goldberg - Jaber, Abu Fani, Gloukh - Abada, Turgeman, Solomon