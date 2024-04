Vidéo, Al Nassr : les images du coup de sang de Cristiano Ronaldo !

Le club d’Al Nassr croisait le fer ce lundi soir avec Al Hilal pour une grande et belle affiche du football saoudien dans le cadre des demi-finales de la Supercoupe d’Arabie saoudite. Une rencontre entre deux mastodontes nationaux détenus par le Fonds public d’investissement (PIF). Un véritable derby de Riyad qui avait lieu sur une pelouse neutre délocalisée à Abu Dhabi, au stade Mohammed Bin Zayed. Dans une partie relativement dominée par les joueurs de Jorge Jesus, Al Hilal est venu à bout d’Al Nassr (2-1) grâce à des buts de Salem Al-Dawsari et Malcolm. La réduction du score tardive de Sadio Mané n’a rien changé à l’issue de la rencontre. Ils affronteront le club d’Al Ittihad en finale jeudi.

Mais ce match a surtout basculé à la 86ème minute. Frustré de son mauvais match et de la défaite qui se profilait, Cristiano Ronaldo a été l’auteur d’un coup de sang qui risque de faire couler beaucoup d’encre dans la presse saoudienne. Alors que le Portugais s’est empressé de chercher le ballon pour jouer rapidement une touche, il a mis un coup de coude à son adversaire venu le gêner. L’arbitre du match, Monsieur Mohammed Khaled Al-Hoaish, a donc logiquement averti CR7 d’un carton rouge. Pire encore, sur un autre angle de la caméra, on remarque que Ronaldo a armé son bras droit s’il souhaitait frapper l’arbitre. En quittant la pelouse, l’ancien joueur de la Juventus et du Real Madrid a demandé au public d’applaudir ironiquement l’arbitre du match…