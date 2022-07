Manchester City : Raheem Sterling annonce son départ

À 27 ans, Raheem Sterling va changer de club. Arrivé à Manchester City en 2015 en provenance de Liverpool, l’attaquant international anglais (77 sélections, 19 buts) vient de poster sur son compte Instagram un message pour faire ses adieux aux Citizens. Sauf surprise, il est attendu du côté de Chelsea où il touchera 354 000€ par semaine et où il sera transféré en échange d’une cinquantaine de millions d’euros.

« Sept saisons, onze trophées majeurs, une vie de souvenirs. Au staff qui a joué un rôle énorme dans mon développement au fil des ans, à mes coéquipiers qui sont devenus plus que ceux avec qui je partage un terrain, au personnel des coulisses, au personnel de bureau, aux fans qui ont soutenu sans relâche l'équipe et à toutes les personnes impliquées dans Manchester City, mon respect pour vous ne pourrait pas être plus grand. Quelle aventure ç’a été. Je suis reconnaissant pour les hauts et les bas. Comme ce sont les bas qui ont parfois mis à l'épreuve ma force et ma détermination, et m'ont permis de me tenir ici devant vous comme la meilleure version possible de moi-même. Je suis arrivé à Manchester à 20 ans, aujourd'hui, je pars en homme. Merci pour votre soutien indéfectible. Ce fut un honneur de porter le maillot de Manchester City. »