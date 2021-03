OM-OL : la très étrange soirée de Lucas Paqueta

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta, l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan, s'est montré à son aise. Il est excellent dans le jeu long, dans le jeu court et par conséquent excelle aussi dans l'organisation du jeu. Ce dimanche soir, lors de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais (1-1), il a connu une soirée contrastée.

En effet, même s'il ne peut pas grand-chose, c'est lui qui concède le penalty d'une faute de main sur une frappe du milieu de terrain marseillais Pape Gueye. Le Brésilien a quand même montré son ventre et la trace laissée par le ballon pour montrer à l'arbitre, mais cela n'a pas suffi ! Pire encore, il a écopé d'un jaune qui aura son importance pour la suite.

Rudi Garcia ne lui en veut pas

En effet, aux alentours de la 70e minute, il fait une grosse faute sur Dimitri Payet et prend un deuxième jaune synonyme de rouge (même si le rouge direct aurait pu être sorti par Monsieur Millot). En fin de rencontre, il était très déçu comme l'a fait remarquer son coach Rudi Garcia après la rencontre tout en lui maintenant sa confiance.

« Il a fait 70 minutes de bonne facture, il a mis une belle passe décisive a Toko-Ekambi, il n'y a pas de débat pour ça. Il était très déçu, je n'ai pas revu la faute, il y a jaune sur le deuxième. Ca peut arriver mais on lui a dit qu'on ne lui en voulait pas. On gagne ensemble, on fait nul ensemble et on perd ensemble. Il n'y a pas de problème particulier », a-t-il commenté. On ne doute pas du tout qu'il rebondira !