Manchester City : Jérémy Doku raconte son évolution

Présent en conférence de presse avant la rencontre opposant la Belgique à l’Autriche dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, Jérémy Doku (21 ans) est revenu sur ses premiers pas du côté de Manchester City. Transféré du Stade Rennais au cours de l’été, l’attaquant belge a avoué avoir changé de dimension, notamment grâce à ses nouveaux coéquipiers. A noter que l’ancien crack du club breton réalise des débuts plus que prometteurs avec les Skyblues.

«Est-ce que j’ai évolué comme joueur ? Je pense que oui. Mais après, c’est plus facile quand tu es entouré par des joueurs comme à City. C’est plus facile, tu as plus souvent la balle, tu es plus souvent dans des situations favorables. Et comme je l’ai dit, Pep Guardiola est vraiment là pour que je sois dans les meilleures conditions, dans les meilleures situations pour les exploiter. Pour moi, c’est plus facile et après c’est plus facile pour être décisif. Et donc oui, je pense que j’ai évolué sur certains points».