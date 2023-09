Manchester City : Jérémy Doku impressionne déjà tout son monde !

La suite après cette publicité

Jérémy Doku a-t-il les épaules suffisamment larges et les reins assez solides ? Voici une question qui ne cessait de revenir lorsque le jeune prodige belge était envoyé du côté de Manchester City le 24 août dernier. Quelques semaines plus tard, l’ancien Rennais a, semble-t-il, souhaité apporter un premier élément de réponse. Titularisé, samedi après-midi, lors de la victoire des siens à West Ham (3-1) à l’occasion de la 5e journée de Premier League, l’ailier de 21 ans a, en effet, profité de l’occasion pour signer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Fautif sur l’ouverture du score des Hammers, le Diable Rouge s’est ainsi racheté en égalisant sur un bel exploit personnel, côté gauche.

Une entrée en matière réussie pour celui qui avait effectué ses premières minutes juste avant la trêve internationale lors de la large victoire des Citizens contre Fulham (5-1). Une nouvelle fois aligné dans le onze de Pep Guardiola, l’international belge (16 sélections, 2 buts) a ainsi prouvé qu’il pouvait pleinement s’épanouir du côté de Manchester City. Présent dans l’impact physique - un élément qui inquiétait plusieurs observateurs au moment de son départ - celui qui a remporté 8 de ses 14 duels tout en récupérant 6 ballons a également fait parler sa vitesse et sa percussion sur le côté gauche.

Pep Guardiola est déjà conquis !

Avec Erling Haaland à ses côtés, le crack de Borgerhout n’a pas semblé impressionné, malgré un déchet encore conséquent (19 ballons perdus). Une prestation aboutie et logiquement soulignée par son entraîneur au coup de sifflet final. «Lors de son premier match (contre Fulham, ndlr), je dirais qu’il avait été timide. C’est normal quand on vient d’arriver et qu’on a juste disputé deux ou trois entraînements. Mais aujourd’hui (samedi), ça n’a pas été le cas. C’est un véritable ailier, il attire le ballon, il est capable d’aller dans les "un contre un"», affirmait notamment le coach catalan, interrogé par Sky Sports, avant de poursuivre.

«Dès la première minute, il a été incroyable, d’une grande détermination, il a fait plein de bonnes choses. On savait qu’il avait des qualités et il commence à les montrer». Des propos qui ne manqueront pas de faire plaisir au principal intéressé, lui aussi comblé d’avoir débloquer son compteur but. «Cela signifie beaucoup pour moi, surtout que le premier but de West Ham est à cause de moi. Je voulais me racheter et j’ai aidé l’équipe, je suis très content. J’ai apprécié, j’ai eu beaucoup de 1 contre 1. Le coach m’a dit d’essayer de fixer et de dribbler, ça a fonctionné. Au premier match, Pep m’a dit que j’étais un peu timide mais aujourd’hui c’était mieux».

Après une série en cours de cinq victoires en cinq matches en championnat, Manchester City et Jérémy Doku ont désormais rendez-vous avec la Ligue des champions, mardi soir, avec la réception de l’Etoile Rouge de Belgrade à l’Etihad Stadium. Une nouvelle occasion pour le droitier d’1m73 de prouver qu’il a, plus que jamais, sa place au sein de cet effectif de classe mondiale. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le joueur formé à Anderlecht est, quoi qu’il en soit, parti sur de très bonnes bases avec les Skyblues…