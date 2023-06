Sénégal : Aliou Cissé écarte Edouard Mendy de sa liste

Avec la fin de saison qui approche pour les clubs, les joueurs doivent déjà se projeter avec leur sélection. Ce vendredi, c’est le Sénégal qui a dévoilé sa liste pour les matches face au Bénin et face au Brésil. Les hommes d’Aliou Cissé disputeront un match pour les qualifications à la CAN 2024 puis un match amical face à la Selecao. Et pour cette trêve, le sélectionneur sénégalais a fait un choix fort.

En effet, Aliou Cissé a décidé de se priver d’Edouard Mendy. Le gardien titulaire sénégalais qui ne joue plus du tout du côté de Chelsea a même perdu sa place dans le groupe des Lions de la Teranga. Boulaye Dia est aussi absent pour cause de blessure. À noter la présence de Sadio Mané, Habib Diallo (Strasbourg) ou encore des hommes forts du moment : Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson.

