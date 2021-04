OL : un accord proche avec Christophe Galtier

Qui sera l'entraîneur de l'OL la saison prochaine ? Plus les jours passent, et forcément, plus l'hypothèse de voir Rudi Garcia partir prend forme. Le contrat du tacticien arrive à expiration en juin, et les discussions ne semblent pas avancer. Qui pour le remplacer ? Plusieurs noms sont sortis, dont celui de Christophe Galtier, également annoncé du côté de l'OGC Nice.

Et si on se fie aux informations de France Football, il s'agit de bien plus qu'une simple rumeur. Le magazine précise que les discussions seraient bien avancées entre le coach du LOSC et la direction de l'OL, à tel point qu'un accord est proche. Affaire à suivre donc...