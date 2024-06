Algérie : le sélectionneur va rencontrer Riyad Mahrez

Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur de l’Algérie Vladimir Petkovic s’est passé de Riyad Mahrez, ce qui a provoqué un conflit entre les deux hommes. La situation ne s’arrange pas, et les supporters se demandent quelles sont les raisons de ce choix. Le président de la fédération algérienne, Walid Sadi, a pris la parole après la victoire contre l’Ouganda (2-1) sur ce sujet complexe chez les Fennecs.

«Il n’y a aucun problème avec Mahrez et la situation a pris une autre dimension alors qu’il n’y a pas de problème», a d’abord indiqué le président de la fédération dans des propos relayés par DZ Foot, avant de donner des explications pour la suite. «Je me suis entretenu avec le sélectionneur, il va rencontrer Mahrez dans les prochains jours afin de remettre les choses au clair et peut-être que Mahrez sera là pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique qui auront lieu en septembre», a ajouté Sadi. Le dossier Mahrez devrait connaître son issue dans les prochains jours.