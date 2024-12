OM - LOSC : Aïssa Mandi reconnait le manque d’éfficacité de son équipe

Après avoir égalisé en fin de rencontre, le LOSC repart de Marseille avec un précieux point. Au micro de BeIN Sports après le match, Aïssa Mandi a reconnu les difficultés de son équipe, sans pour autant cacher la force de cette dernière pour revenir au score.

La suite après cette publicité

« Aujourd’hui, on n’a pas eu l’efficacité qu’on a d’habitude. On doit ouvrir le score. Sur leur première occasion, ils arrivent à nous punir. Le caractère de cette équipe est impressionnant. Même ici à Marseille, on n’a pas lâché. C’est un match nul amplement mérité », a expliqué le défenseur du LOSC. Avant d’ajouter : « Ce n’est pas anodin, c’est notre 16e match sans défaite. C’était tout de même un déplacement compliqué pour nous. »