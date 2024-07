Chelsea trouve un accord avec deux nouveaux joueurs pour 40 M€ !

Du côté de Chelsea, le mercato va dans tous les sens. Si Enzo Maresca, nouvel entraîneur des Blues, a pris la décision de laisser 48 joueurs en dehors de la tournée estivale aux États-Unis, de nouvelles recrues sont arrivés avec Omari Kellyman, Estevão, Renato Veiga, Caleb Wiley, Marc Guiu et Kiernan Dewsbury-Hall. Du beau monde, alors que le club londonien va devoir libérer d’autres joueurs afin de laisser de la place dans le vestiaire. Pour y parvenir, le CFC a décidé de mettre pas moins de 12 joueurs à la porte.

Arrivé il y a un an seulement, le gardien serbe de 24 ans, Djordje Petrovic, est cité parmi les candidats au départ. Pisté par l’Arabie saoudite et notamment Al-Ittihad, Kepa Arrizabalaga voit également son avenir s’assombrir du côté de Londres. Depuis peu, l’arrivée d’un nouveau gardien était étudiée pour concurrencer Robert Sanchez et Filip Jorgensen. Le gardien de Villarreal, un temps ciblé par l’OM pour remplacer Pau Lopez, était le favori et Chelsea vient de toucher au but dans ce deal.

Déjà 130 millions d’euros dépensés

Selon la BBC, Chelsea a conclu un accord de principe pour recruter le gardien de Villarreal, Filip Jorgensen (22 ans). L’international danois des moins de 21 ans devrait rapidement passer sa visite médicale avec les Blues après qu’un accord à hauteur de 24 millions d’euros ait été convenu avec Villarreal et le joueur, qui devrait signer un contrat de sept ans, soit jusqu’en 2031. Un sacré coup pour Enzo Maresca, qui souhaitait enrôler un nouveau gardien titulaire, adroit avec les pieds. Mais ce n’est pas tout.

En effet, Chelsea a aussi conclu un accord de principe pour enrôler le défenseur de Boca Juniors, Aaron Anselmino (19 ans). Le défenseur central coûtera 15,6 millions d’euros, mais sera prêté à Boca Juniors au moins jusqu’au mois de janvier. Le joueur de 19 ans est considéré comme une option pour l’avenir et signera un contrat de sept ans, jusqu’en 2031. Ces deux recrutements vont donc coûter environ 40 millions d’euros, pour des dépenses estivales à hauteur de 130 millions d’euros. Chelsea se fait plaisir.