Chelsea veut mettre 12 joueurs à la porte !

Alors que Chelsea s’apprête à jouer sa tournée estivale aux États-Unis, le staff d’Enzo Maresca, nouvel entraîneur des Blues, a pris une grande décision en laissant de côté pas moins de 48 joueurs. Repos forcé, transfert en cours, indésirables sur le départ… les raisons sont multiples mais la formation londonienne a bien l’intention d’opérer un large ménage estival après avoir recruté Omari Kellyman, Estevão, Renato Veiga, Caleb Wiley, Marc Guiu et Kiernan Dewsbury-Hall.

Dans cette optique, The Sun indique, ce samedi, que le club anglais présidé par Todd Boehly a décidé de mettre pas moins de 12 joueurs à la porte. Si Malang Sarr a officiellement rejoint le RC Lens, Conor Gallagher pourrait prochainement suivre le défenseur français de 25 ans. Dernièrement, la presse espagnole affirmait, à ce titre, que l’Atlético de Madrid était très intéressé par le milieu de terrain anglais. Mais ce n’est pas tout. Outre le joueur de 24 ans, Trevoh Chalobah - exclu de l’équipe pour la tournée estivale - pourrait lui aussi quitter les Blues.

Arrivé il y a un an seulement, le gardien serbe de 24 ans, Djordje Petrovic, fait lui aussi partie des candidats au départ. Le quotidien britannique précise d’ailleurs que Chelsea est ouvert aux offres pour l’ancien joueur de New England Revolution. N’entrant pas forcément dans les plans de Maresca, Ben Chilwell se rapproche lui aussi de la sortie même si les Blues ne le laisseront pas partir à n’importe quel prix. Pisté par l’Arabie saoudite et notamment Al-Ittihad, Kepa Arrizabalaga voit de son côté son avenir s’assombrir du côté de Londres.

Si les Blues poursuivent actuellement les discussions avec la formation saoudienne, ils attendent également un signe du Napoli pour Romelu Lukaku. Par ailleurs, et comme nous vous le révélions récemment, Lesley Ugochukwu pourrait être prêté alors que plusieurs formations de Premier League sont aux aguets. Exclu de l’équipe première de Chelsea et de la tournée des U21 au Portugal, Harvey Vale fait lui aussi partie des indésirables. Enfin, si Leo Castledine devrait également partir en prêt, bien qu’il ait voyagé avec les U21, Armando Broja, Cesare Casadei et David Datro Fofana pourraient, quant à eux, tous être vendus en cas d’offres satisfaisantes. Vous l’aurez compris, un grand ménage estival se prépare à Chelsea…