C'est officiel ! Kevin Danso rejoint le RC Lens en provenance d'Augsbourg, comme annoncé par les deux formations ce vendredi. Le club artésien a déboursé 5,5 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur central âgé de 22 ans. Arrivé jeudi soir à Lens, le joueur d'origine ghanéenne a passé sa visite médicale ce vendredi avant de parapher un contrat le liant aux Sang et Or pour les cinq prochaines saisons.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Augsbourg, le natif de Voitsberg ne voulait plus s'entrainer depuis plusieurs jours. Prêté au cours des deux dernières saisons au FC Southampton et à Düsseldorf, Kevin Danso vient donc renforcer l'effectif dirigé par Franck Haise, qui plus est depuis le départ de Loïc Badé vers Rennes lors de ce mercato estival. L'international autrichien (6 sélections) ne devrait cependant pas être présent au sein du groupe lensois pour le premier match de la saison 2021-2022 prévu ce dimanche (13h) face à... Rennes.