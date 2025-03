Mercato : Viktor Gyökeres a passé un pacte avec le Sporting Portugal

Viktor Gyökeres est devenu l’une des références à son poste cette saison. Déjà impressionnant la saison passée avec 43 buts en 50 matches, l’attaquant suédois réalise une cuvée aussi impressionnante avec 39 buts et 9 passes décisives en 40 matches. Des statistiques mirobolantes qui ont forcément attisé les convoitises autour de lui. Marqué par le départ de Ruben Amorim vers Manchester United en novembre dernier, le natif de Stockholm ne devrait pas faire de vieux os à Lisbonne où les dirigeants du Sporting CP semblent déjà résignés à l’idée de le vendre l’été prochain.

En novembre dernier, l’attaquant de 26 ans avait déjà expliqué qu’un avenir loin du Portugal était forcément envisageable, mais avait avoué qu’il comptait prendre son temps pour décider de la meilleure destination : «c’est très triste qu’Amorim parte, mais évidemment nous comprenons sa décision. Cela signifiait beaucoup pour moi, car il m’a donné l’opportunité et m’a fait beaucoup grandir. Le suivre à United ? Il a déjà plusieurs attaquants là-bas, donc nous verrons. Mais ce n’est pas quelque chose auquel je pense. Évidemment, je veux jouer toute la saison avec le Sporting et je me sens bien là-bas, donc je ne suis pas pressé de déménager à l’avenir. Nous verrons le moment venu.»

Gyökeres a un bon de sortie pour 65 à 75 millions d’euros

Disposant d’une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros, l’ancien de Sankt Pauli n’en reste pas moins l’un des joueurs les plus courtisés d’Europe. Et selon la presse portugaise, un montant plus raisonnable aurait été adjugé pour permettre à Gyökeres de quitter plus facilement la capitale portugaise et d’avoir encore plus d’offres le concernant. En effet, comme l’explique A Bola, un pacte a été trouvé entre le club et les représentants du joueur pour que ce dernier quitte le Sporting pour une offre se situant entre 65 et 75 millions d’euros.

Un montant très attractif pour les clubs qui ciblent le Suédois depuis des mois. Cité avec insistance du côté de la Premier League, une réunion avec Amorim est souvent citée par la presse portugaise, mais rien n’indique que Manchester United a les moyens financiers pour réaliser une telle transaction. D’autres clubs devraient se ruer sur cette belle occasion et tout indique que Viktor Gyökeres sera encore l’un des dossiers brûlants du prochain mercato d’été. Affaire à suivre…