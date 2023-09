Le drôle de plan du FC Barcelone et de Jorge Mendes avec Lamine Yamal

La suite après cette publicité

C’est la sensation du début de saison. Au FC Barcelone, en Espagne et tout simplement dans le monde. Du haut de ses 16 ans fraîchement fêtés, Lamine Yamal cartonne en ce début d’exercice 2023/2024, à tel point qu’il a même déjà inscrit son premier but avec la sélection espagnole vendredi, lors du choc entre la Roja et la Géorgie. Autant dire qu’outre-Pyrénées, l’enflammade est totale.

Cependant, du côté du Camp Nou, on sait qu’il y a danger. Le Barça n’est pas dans une position de force sur le plan financier et a aussi perdu un peu de sa superbe sur le plan sportif avec ses nombreux échecs européens ces dernières années. Les dirigeants sont conscients qu’actuellement, il y a des clubs bien au-dessus, à l’image de Manchester City ou du Bayern Munich, et que ces écuries en question peuvent très bien s’intéresser à Lamine Yamal à tout moment. Le champion d’Espagne en titre redoute également le Real Madrid. Les Blaugranas ont donc anticipé…

Un plan astucieux

Comme l’indique Mundo Deportivo, le Barça travaille déjà depuis un moment avec son agent Jorge Mendes pour une prolongation. Un accord a été trouvé, mais il n’a pas encore été signé officiellement. Le joueur devrait ainsi parapher son premier contrat pro rapidement, et le club et le Portugais se sont mis d’accord sur une durée de… sept ans. Comment est-ce possible sachant qu’un mineur ne peut signer que pour trois ans maximum ? L’international espagnol signera d’abord un premier contrat de trois saisons, comme le stipule la loi. Dans les jours à venir, il sera donc officiellement lié au club jusqu’en 2026.

Seulement, un accord a aussi été trouvé pour qu’en 2025, une fois qu’il aura 18 ans, il puisse signer un contrat plus long, pour cinq saisons supplémentaires. Il sera donc Barcelonais, sur le papier du moins, jusqu’en 2030, quand il aura 24 ans. La signature du premier contrat pro de la nouvelle coqueluche catalane pourrait même être officialisée cette semaine.