Espagne, FC Barcelone : Lamine Yamal brille déjà dans la cour des grands

Il n’aura fallu que quelques semaines pour voir la Catalogne d’abord, puis toute l’Espagne "tomber en amour" de leur nouvelle pépite : Lamine Yamal. Prospect plus que prometteur de la Masia, centre de formation du FC Barcelone, le natif d’Esplugues de Llobregat n’a pas attendu longtemps avant de découvrir le monde professionnel sous le maillot blaugrana avant son 16e anniversaire, avec une petite entrée face au Real Betis en fin de saison passée. Convoqué par Xavi Hernandez pour la présaison aux Etats-Unis puis pour le trophée Joan Gamper, il aura également eu l’occasion de glaner du temps de jeu en équipe première, réalisant une très belle entrée en jeu face à Tottenham pour la victoire des siens (4-2).

Une précocité sans précédent

Avec le départ d’Ousmane Dembélé au PSG, le technicien catalan a très vite fait confiance au jeune ailier gaucher à la droite de l’attaque, avec trois titularisations de rang en Liga et une offrande sur la pelouse de Villarreal. Un talent indéniable et un potentiel considérable qu’ont remarqué deux fédérations : d’abord celle de son pays d’origine, le Maroc, mais également de sa terre natale, l’Espagne. Mais après plusieurs semaines de négociations avec le joueur et son entourage, le choix était fait : Lamine Yamal défendra les couleurs de la Roja. Dans la foulée de ce choix, son nom apparaissait sur la nouvelle liste de Luis de la Fuente pour les deux échéances de la sélection ibérique pour la trêve internationale de septembre.

Car oui, celui qui a battu plusieurs records du championnat espagnol (plus jeune titulaire, champion et passeur décisif de l’histoire de la Liga) a récidivé sous le maillot de la sélection espagnole, vendredi soir face à la Géorgie (victoire 7-1) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Entré en jeu à la 44e minute pour pallier la sortie sur blessure de Dani Olmo, le Barcelonais devenait le plus jeune joueur à défendre la tunique rouge à seulement 16 ans et 57 jours, battant ainsi le record d’un certain Gavi, son coéquipier en club et présent dans le onze de départ à Tbilissi. En plus d’avoir apporté du mouvement et de l’imprévisibilité sur son couloir, il trompait le gardien de Valence, Giorgi Mamardashvili, de l’intérieur du pied pour ouvrir son compteur en sélection, sur un beau service en retrait de Nico Williams.

«Touché par une baguette magique»

Là aussi, il battra un autre record détenu par le milieu de terrain espagnol et numéro 9 - sur le maillot - de la Roja, en devenant le buteur le plus jeune de la sélection championne du monde 2010. Sa précocité n’a fait qu’enflammer la presse espagnole, choquée par sa maturité, comme l’explique Mundo Deportivo : «il a montré qu’il est un joueur beaucoup plus mature que ce qui est écrit sur sa carte d’identité. Il prend presque toujours les bonnes décisions.» Dans ses colonnes, SPORT, qui l’a mis en exergue dans sa Une du jour, le décrit comme «touché par une baguette magique». La presse internationale en a également profité pour vanter le talent de Lamine Yamal, surnommé la «Perle de Barcelone» par A Bola (Portugal), un «grand talent» par Voetbal (Pays-Bas) et même au Brésil, qui le décrit comme le «grand nom de la victoire 1-7 de l’Espagne sur la Géorgie.» De quoi lui promettre un bien bel avenir…