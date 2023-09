Espagne : la liste avec la pépite Lamine Yamal

Ce vendredi, la conférence de presse de Luis de la Fuente était très observée. D’abord parce que le sélectionneur de l’Espagne s’est longtemps exprimé sur la polémique concernant Luis Rubiales, président de la fédération espagnole. Ensuite parce que De la Fuente devait annoncer sa liste pour les prochains matches et un nom revenait avec insistance : Lamine Yamal.

La pépite du FC Barcelone est sur toutes les bouches en Espagne. Convoité par le Maroc qui a tenté de le convoquer, le jeune ailier de 16 ans a fait son choix. Non convoqué par Walid Regragui et les Lions de l’Atlas ce jeudi, il figure bien dans la liste de la Roja. Une liste ou on retrouve plusieurs nouvelles têtes pour les rencontres face à la Géorgie et Chypre.

La liste complète :

Gardiens : Unai Simón (Athletic), Kepa (Real Madrid), David Raya (Arsenal).

Défenseurs : Carvajal (Real Madrid), Azpilicueta (Atlético de Madrid), Le Normand (Real Sociedad), David García (Osasuna), Pau Torres (Aston Villa), Laporte (Al-Nassr), Balde (FC Barcelone), Gayà (Valence).

Milieu de terrain : Rodri (Manchester City), Gavi (FC Barcelone), Merino (Real Sociedad), Zubimendi (Real Sociedad), Baena (Villarreal), Fabián (PSG).

Attaquants : Morata (Atlético de Madrid), Joselu (Real Madrid), Asensio (PSG), Olmo (RB Leipzig), Nico Williams (Athletic), Abel Ruiz (Braga), Yamal (FC Barcelone)