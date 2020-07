OM : les minots régalent tout le monde !

Les matches de préparation ne veulent pas souvent dire grand-chose. Encore plus quand on joue contre des formations vraiment inférieures. C'est ainsi que l'Olympique de Marseille a commencé sa présaison, avec onze buts inscrits et deux encaissés contre le FC Pinzgau d'abord puis ce mercredi contre le SV Heimstetten. Si lors de la première rencontre les minots ne se sont pas vraiment montrés, cela n'a pas été le cas contre la formation allemande.

Aligné en pointe, Marley Aké (19 ans) a marqué un doublé, un but hors-jeu et a fracassé la barre transversale. Florian Chabrolle (22 ans), plutôt quelconque contre le FC Pinzgau s'est lui offert un but qui rappellera aux plus anciens fans de l'écurie phocéenne celui de Didier Drogba contre Newcastle. « Il apprend tous les jours, comme nous tous, mais je trouve que Marley s’est bien aguerri physiquement, a détaillé le milieu de terrain. Il a compris que, pour exister en Ligue 1, il fallait qu’il résiste plus dans les duels », a expliqué Valentin Rongier après la rencontre à nos confrères de La Provence.

Les négociations avancent pour Chabrolle

Mais il n'a pas été le seul séduit puisqu'André Villas-Boas aussi. L'entraîneur a une nouvelle fois tressé des louanges à Boubacar Kamara, qu'il a installé au milieu de terrain, et dont on oublierait un peu le jeune âge (20 années). « Bouba, lui, c’est un monstre. C’est déjà un senior, en fait », a dit de son milieu de terrain le technicien portugais. Concernant Florian Chabrolle, les mots aussi ont dû lui plaire, lui qui négocie un nouveau contrat.

« On a démarré les négociations pour Chabrolle. J’espère être vite rassuré sur son futur à l’OM. C’est un joueur qu’on veut garder », explique l'ancien du FC Porto. Une bonne nouvelle donc pour ces jeunes, qui vont, très probablement, faire partie de l'effectif la saison prochaine. Ils auront encore de quoi se montrer un peu puisque la formation marseillaise jouera samedi un nouveau match de préparation contre les Slovaques du FK DAC 1904 Dunajská Streda.