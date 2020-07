Amical : l'Olympique de Marseille se fait plaisir contre le FC Pinzgau

Une semaine après le retour aux affaires du Paris Saint-Germain, c'était au tour de l'Olympique de Marseille de retrouver les pelouses avec un premier match de préparation. En stage en Allemagne près de la frontière autrichienne après avoir passé quelques jours au Portugal, les Phocéens défiaient ce dimanche le FC Pinzgau, formation de troisième division autrichienne, sur la pelouse de la Kufstein Arena. L'objectif pour les Olympiens était forcément de retrouver des sensations et de bien débuter par une victoire, à presque un mois du retour de la Ligue 1. Et pour sa première composition de l'été, André Villas-Boas optait pour un 4-3-3 avec Chabrolle ailier gauche ou encore la recrue Pape Gueye au poste de sentinelle.

Rapidement, les Phocéens prenaient leurs marques et confisquaient le ballon face à des Autrichiens pas inquiétants. Le ballon se rapprochait des cages de Colic. Benedetto (17e) et Amavi (18e) tentaient de créer le danger, alors que Thauvin voyait sa magnifique frappe enroulée être sortie par le portier adverse (23e). Mais à force de pousser, les Phocéens trouvaient la faille. Sur un corner frappé par Thauvin, Caleta-Car prolongeait de la tête et la recrue Gueye poussait le ballon au fond des filets au second poteau (24e, 0-1). Colic se rattrapait ensuite (28e) mais devait encore s'incliner ensuite sur un coup de tête d'Alavro, qui se faisait une petite frayeur avec son genou sur l'action (31e, 0-2).

Des Phocéens sérieux et appliqués

Après une première période intéressante, les Phocéens revenaient sur la pelouse avec les mêmes intentions et de nouveaux visages. Entré en jeu à la pause, Payet s'illustrait rapidement en inscrivant le troisième but des siens sur un bon service de Germain (47e, 0-3). Et les hommes d'André Villas-Boas ne s'arrêtaient pas là. Côté droit, le numéro 10 olympien se chargeait d'un corner et se transformait en passeur pour Sanson, dont la frappe enroulée heurtait le poteau avant de rentrer (50e, 0-4). Séduisant offensivement mais aussi défensivement, l'OM craquait cependant derrière sur un corner bien repris de la tête par Tandari (61e, 1-4). Pas de quoi cependant faire trembler les Olympiens, qui repartaient rapidement vers l'avant.

Alors qu'André Villas-Boas faisait tourner, ses hommes restaient concentrés. Au terme d'une belle action avec Strootman, Payet et Khaoui, Germain ouvrait bien son pied pour participer à la fête avec le cinquième but olympien (72e, 1-5). Avec cette belle avance et la fin du match qui approchait, les Olympiens approchaient un peu moins le but adverse et le rythme de la partie redescendait tranquillement. Les Phocéens laissaient même un peu plus le ballon à leurs adversaires, qui ne se montraient pas dangereux. L'OM s'imposait donc sur le score de 5-1. Rendez-vous désormais mercredi soir (19h) contre le SV Heimstetten, club de quatrième division allemande.

