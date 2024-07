L’Atlético de Madrid s’attaque à Nayef Aguerd

Cet été, les grands clubs européens ont décidé de bousculer un peu le marché des défenseurs centraux. Forcément, la perle rare à ce poste très prisé ne court pas les rues et les candidats sont peu nombreux. Ces derniers jours, Manchester United a réalisé un très gros coup en s’offrant Leny Yoro pour plus de 60 millions d’euros. En Ligue 1, Jean-Clair Todibo est également dans le viseur de West Ham et de la Juventus. Le club italien est la priorité du joueur. De quoi freiner un peu les Hammers dans ce dossier. Le club anglais doit aussi gérer le cas d’un autre défenseur, dans son effectif cette fois : Nayef Aguerd.

L’international marocain (43 sélections) a débarqué en Premier League il y a deux ans maintenant en provenance de Rennes. Et après avoir bluffé son monde dans le championnat anglais, le défenseur de 28 ans a connu une saison en dents de scie (28 matches). Alors cet été, la question de son avenir s’est clairement posée, surtout que le joueur est tenté par une nouvelle aventure. West Ham a d’ailleurs essayé de l’envoyer du côté de Nice pour faire baisser le prix de Todibo. En vain. Mais un club est entré dans la course ces dernières heures.

West Ham attend 20 millions

Selon nos informations, l’Atlético de Madrid, à la recherche d’un défenseur central pour cet été, a ciblé le Marocain. C’est la priorité depuis le ralentissement dans le dossier Hancko et les discussions ont déjà débuté. Les Colchoneros souhaitent s’offrir les services de Nayef Aguerd en prêt avec option d’achat. Mais ce deal n’arrange pas vraiment West Ham qui aimerait se séparer définitivement du joueur soit avec un transfert sec, soit avec une option d’achat obligatoire.

Dans cette opération, les Hammers, qui sont donc ouverts à un départ de l’ancien Dijonnais, veulent récupérer environ 20 millions d’euros. D’autres clubs sont sur le dossier. Mais une chose est sûre, le LOSC, qui a été évoqué dans la presse ces dernières heures, n’est pas dans la course. Le salaire du joueur est bien au-dessus de ce que peut offrir Lille et Nayef Aguerd a d’autres ambitions sportives. Ce dossier risque d’agiter le mercato estival.