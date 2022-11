Pari sportif : 100 € offerts pour miser sur une victoire de l'Equipe de France

L'heure est à la confirmation. Après avoir démarré la Coupe du Monde 2022 pied au plancher en écrasant l'Australie 4-1, l'équipe de France va devoir remettre le bleu de chauffe très rapidement puisque c'est un tout autre morceau qui se dresse sur sa route en la personne du Danemark. Malgré les nombreuses absences (Pogba, Kanté, Benzema, Kimpembe, Hernandez...), les Bleus restent favoris pour cette belle affiche du groupe D, d'autant plus au regard des performances des deux sélections lors de la première journée de la phase de poules. Et pour cette deuxième rencontre du Mondial, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous offre votre premier pari doublé jusqu'à 100€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FMCDM. Parmi les différents paris proposés par Parions Sport en Ligne, voici trois cotes* intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La France bat le Danemark (cote à 1,76)

Si le Danemark a remporté ses deux derniers matchs contre l'équipe de France, et reste même sur une série de 3 rencontres sans défaite face aux Bleus, les champions du monde en titre demeurent favoris pour cette affiche de la deuxième journée de la phase de poules du Mondial 2022. Sur le papier, difficile de contester la supériorité des hommes de Didier Deschamps, même si de grands noms ont dû déclarer forfait pour la compétition au Qatar. Surtout, le premier match de la Danish Dynamite face à la Tunisie (0-0) a de quoi donner de l'espoir à la France, tant les partenaires de Christian Eriksen ont peiné. Dans le même temps, les Bleus ont eux rassuré et fait le plein de confiance face aux Socceroos (4-1), avec la confirmation que le secteur offensif tricolore s'avère très redoutable même sans Benzema, peu importe l'adversaire. La victoire française semble ainsi très probable, avec, dans un coin de la tête, l'envie d'effacer des deux dernières défaites en Ligue des Nations...

Doublé de Mbappé ou Giroud (cote à 5,50)

Le co-meilleur buteur (et bientôt seul meilleur ?) et le futur meilleur buteur de l'équipe de France sont réunis sous un seul et même maillot avec la même sélection. On parle bien évidemment ici d'Olivier Giroud et de Kylian Mbappé. L'attaquant de l'AC Milan, auteur d'un super début de saison, a confirmé sa belle forme du moment en plantant un doublé contre l'Australie (4-1), portant son total de but à 51 avec les Bleus et rejoignant ainsi un certain Thierry Henry. KM7, buteur et passeur décisif contre les Socceroos, a lui rappelé qu'il pouvait faire la différence à n'importe quel moment. Dans un match qui pourrait envoyer la France en 8e de finale de la Coupe du Monde 2022, on imagine bien un des deux attaquants français sortir du bois et porter leur équipe avec un doublé contre le Danemark.

Victoire de la France 2-1 sur le Danemark (cote à 8,30)

Voici l'un des scenarii les plus plausibles de ce France-Danemark version Mondial 2022. Comme expliqué plus haut, l'équipe de France est clairement le grand favori de cette belle affiche au Qatar, alors qu'Olivier Giroud ou Kylian Mbappé seront gonflés à bloc pour briller et prouver un peu plus qu'ils ont cette capacité à porter leur pays. Mais voilà, dans tout ça, il y a un élément à prendre en compte, et pas des moindres : les Bleus ont la fâcheuse tendance à se montrer fébriles défensivement. La preuve : les champions du monde en titre ont concédé au moins un but au cours de 6 de leurs 7 derniers matchs (8 encaissés sur la période). N'oublions pas non plus que Raphaël Varane, qui devrait faire son retour en charnière centrale, n'a plus joué depuis mi-octobre avec Manchester United et que la Danish Dynamite possède un collectif très bien huilé capable de faire plier n'importe quel adversaire, à commencer par la France...

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : votre premier pari doublé jusqu'à 100€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FMCDM Pendant la Coupe du Monde 2022, Parions Sport en Ligne t’offre actuellement ton premier pari doublé jusqu’à 100€ en freebets et 10€ sans dépôt en utilisant le code FMCDM ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur Australie-France mais aussi sur les matchs du mardi et de toute la compétition, et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FMCDM" pour profiter 10€ de freebets et du bonus de bienvenue : 1er dépôt doublé jusqu'à 100€.

Comment en profiter :

Vous avez le droit à 100€ peu importe le résultat de votre 1er pari sur PARIONS SPORT EN LIGNE , ici un doublé de Kylian Mbappé ou d'Olivier Giroud coté à 5,50.

, ici un doublé de Kylian Mbappé ou d'Olivier Giroud coté à 5,50. Misez par exemple votre premier pari de 50€ sur un doublé de Mbappé pour tenter de gagner 275 €.

Peu importe le résultat du pari, vous avez la garantie de récupérer 100€ de freebets (50€ x 2) pour continuer à miser !

(*cotes soumises à variations)