Bayern Munich : Hansi Flick a déjà de prestigieux prétendants

Il n'y a plus trop de doutes concernant l'avenir d'Hansi Flick : il s'écrira loin de la Bavière. Le divorce est consommé entre le tacticien germanique et sa direction. Ces dernières semaines, on a notamment parlé de lui pour la sélection allemande. Mais visiblement, il aura le choix et pourra continuer d'entraîner un club s'il le souhaite. C'est ce qu'affirme Bild.

La Juventus aurait ainsi déjà fait part de son intérêt, puisqu'Andrea Pirlo ne devrait vraisemblablement pas continuer l'aventure à Turin. Les Piémontais le voient comme le candidat idéal pour permettre à la Vieille Dame de remporter des titres. Des clubs de Premier League, dont les noms n'ont pas été dévoilés, sont aussi très intéressés.