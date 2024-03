Carlos Tevez explique pourquoi il a arrêté le football

Après 20 ans de carrière, Carlos Tevez a décidé de prendre sa retraite en juin 2022. L’international argentin aux 76 sélections a gagné de nombreux trophées que ce soit chez les deux Manchester ou à la Juventus Turin, et même à Boca Juniors, là ou tout a commencé pour lui. L’homme de 40 ans a expliqué pourquoi il s’était retiré du football, alors qu’il avait des offres pour continuer à jouer.

«J’ai perdu mon fan numéro 1, mon père», a d’abord rappelé Tevez pour Clank Média. «Quand j’avais 8 ans, celui qui venait me voir, c’était lui ! Je me suis donc dit : 'pour quelle autre raison dois-je jouer ?' Donc je me suis levé et j’ai dit : 'je ne joue plus pour personne’», a-t-il ajouté.