Bayern - Chelsea : les compositions sont là

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se terminent ce soir avec notamment un match entre le Bayern Munich et Chelsea. Après avoir battu les Blues 3-0 en Angleterre, le Rekordmeister mise pour un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les cages. Ce dernier peut compter sur Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba et Alphonso Davies en défense. Thiago Alcantara et Leon Goretzka assurent le double pivot. Enfin, Robert Lewandowski est soutenu en attaque par Serge Gnabry, Thomas Müller et Ivan Perisic.

De son côté, Chelsea opte pour un 4-3-3. Willy Caballero se positionne comme dernier rempart derrière Reece James, Andreas Christensen, Kurt Zouma et Emerson Palmier. N'Golo Kanté, Mateo Kovacic et Ross Barkley sont au cœur du jeu. La ligne offensive est composée de Mason Mount, Tammy Abraham et Callum Hudson-Odoi.

Les compositions :

Bayern Munich : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

Chelsea : Caballero - James, Christensen, Zouma, Emerson - Barkley, Kanté, Kovacic - Hudson-Odoi, Abraham, Mount