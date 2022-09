Ousmane Dembélé a toujours voulu prolonger au Barça

La suite après cette publicité

En fin de contrat au FC Barcelone en juin dernier, Ousmane Dembélé a longtemps hésité avant de rester au club finalement. Le Français a même signé son nouveau bail (courant jusqu'en 2024) après la date du 30 juin ce qui techniquement ne fait pas de lui un joueur prolongé mais bien une nouvelle recrue. Si l'affaire a été si longue à se décoincer, ça ne serait pas de son fait. Invité sur RMC à la veille de France-Autriche, celui qui retrouver enfin les Bleus après un an d'absence explique que la décision était actée dès le mois de décembre 2021.

«Avec la confiance de Xavi, j'étais obligé de rester. Je me sens bien dans le vestiaire, avec tous ces jeunes, toute cette équipe. Cela fait maintenant six ans que je suis là-bas. (...) J'ai toujours dit à Xavi que je voulais rester au club. Après, il y a des négociations, c'est contractuel et je ne me fixais pas. Mais je ne me disais pas que j'allais quitter le club. Je me rappelle d'une réunion, entre lui et moi en décembre. Je lui ai dit que j'allais mon signer mon contrat», affirme l'ailier de 25 ans, avant de conclure. «Il y a eu ce qu'il s'est passé, mais j'ai toujours dit que je voulais rester à Barcelone.»