Premier League : humiliés par Bournemouth, les Red Devils dénoncent un problème d’attitude

C’est une preuve encore une fois que le football va vite, très vite. Ce vendredi, Manchester United pouvait se venter d’avoir dans son équipe le meilleur joueur de Premier League du mois de novembre (Harry Maguire) et le meilleur coach du mois de novembre (Erik ten Hag). Pourtant, ni l’un ni l’autre n’a pu empêcher la gifle reçue par Manchester United, à domicile, face à Bournemouth (3-0). Alors que les Red Devils restaient sur 4 victoires en 5 matches de PL, ils sont donc tombés sur un os ce samedi après-midi.

Encore une fois, les coéquipiers de Bruno Fernandes sont retombés dans leur travers. Moins concentré, moins précis techniquement, Manchester United a livré une prestation qui a de quoi inquiéter à quelques jours de la réception du Bayern Munich (qui a aussi concédé une très lourde défaite en Bundesliga ce samedi) pour une rencontre ultra décisive en Ligue des Champions. Et après la rencontre, Erik ten Hag a encore une fois pointé du doigt l’attitude de ses hommes.

Bruno Fernandes en colère

«Vous devez être au meilleur de votre forme à chaque match, en commençant par la concentration. Quand vous commencez comme nous l’avons fait, vous vous faites tuer. Ce sont de bons adversaires mais nous devons faire mieux», a lancé le coach néerlandais au micro de la BBC avant d’en rajouter une couche. «Je comprends que les supporters soient déçus, frustrés. Nous le sommes tous, mais, nous devrions faire mieux et nous devons le montrer à chaque match - pour ne pas avoir un écart de niveau aussi élevé d’un match à l’autre. Il faut de la régularité, nous pouvons faire un très bon match contre de nombreux adversaires, nous sommes capables de le faire mais il faut le faire tous les trois jours. Nous devons adopter des normes plus élevées pour jouer tous les trois jours.»

L’ancien coach de l’Ajax Amsterdam n’est pas le seul à regretter l’implication de ses joueurs. C’est aussi le cas du capitaine Bruno Fernandes qui n’a pas du tout apprécié le visage affiché par son équipe. «Aujourd’hui, on a sous-performé. On manque tout simplement de constance et c’est un aspect important du football. C’est très important d’être constant à chaque match et nous ne le sommes pas. Il a manqué beaucoup de choses et c’est pourquoi le résultat est tel qu’il est. Quand vous jouez des équipes comme Bournemouth, qui sont vraiment agressives, qui vous pressent, et que vous pensez que ça va être facile, vous obtenez ce genre de résultats. On était à côté de la plaque à tous les niveaux aujourd’hui, techniquement et au niveau de l’intensité. Bournemouth méritait de gagner. On aurait dû faire beaucoup mieux» a lancé froidement l’international portugais. Avec cette nouvelle défaite, la 7e de la saison en championnat, Manchester United pointe à la 6e place du classement. Place désormais à la Ligue des Champions. Mais cette contre-performance ne semble pas non plus inquiéter Ten Hag. «Nous savons que nous sommes capables de le faire, nous l’avons montré cette semaine. Nous devons laisser cela derrière nous, mais nous devons en parler.»