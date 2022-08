Sassuolo-AC Milan : les compositions officielles

Ce mardi, Sassuolo reçoit l'AC Milan au Mapei Stadium pour le compte de la 4e journée de Serie A. Les Rossoneri restent sur trois matches sans défaite en championnat dans ce début de saison. Les Lombards, deuxièmes derrière le Napoli au classement, vont tenter d'enchaîner une deuxième victoire consécutive contre des Neroverdi timides jusqu'ici. Les hommes d'Alessio Dionisi, 13e, n'ont remporté qu'un seul de leurs trois premières rencontres.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Alessio Dionisi aligne un 4-3-3 avec l'ancien Marseillais Maxime Lopez au poste de milieu récupérateur. Domenico Berardi, l'homme fort de Sassuolo, est titulaire au poste d'ailier droit tandis qu'Andrea Pinamonti, arrivé cet été et buteur lors du dernier match, débute à la pointe de l'attaque. En face, Stefano Pioli décide de faire tourner un peu. Kjaer, Pobega, Diaz et Saelmaekers intègrent le onze milanais aux dépense de Kalulu, Tonali, Messias et De Ketelaere. Le Français Olivier Giroud démarre à la pointe de l'attaque des Rossoneri.

Les compositions de Sassuolo - AC Milan

Sassuolo : Consigli - Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio - Frattesi, Lopez, Thorstvedt - Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos

AC Milan : Maignan - Florenzi, Kjaer, Tomori, Hernandez - Bennacer, Pobega - Saelemaekers, Diaz, Leao - Giroud