Journal du Mercato : les dossiers brûlants qui affolent le PSG

En France :

L'OGC Nice serait sur le point d’accueillir Jean-Clair Todibo sous la forme d'un prêt. Et selon nos informations, la direction du Gym aurait même réussi à négocier une option d'achat avec le Barça pour le défenseur français de 21 ans. Du côté de Saint-Étienne, ça bouge également. Arrivé hier soir dans le Forez, le défenseur sénégalais, Pape Abou Cissé est prêté par l'Olympiakos jusqu'à la fin de saison. Un prêt payant de 600.000€ assorti d'une option d'achat de 13 M€. Mais selon nos informations, les Verts ne devraient pas s'arrêter là. À la recherche d'un buteur, Sainté aurait jeté son dévolu sur l'attaquant du Besiktas, Cyle Larin. Auteur de 12 buts en 19 matches, l'avant-centre canadien cartonne en Süper Lig Turque mais pourrait voir l'avenir s'assombrir avec l'arrivée de Cenk Tosun. Enfin c'est LA bombe du jour. Présent en conférence de presse ce midi, André Villas-Boas a annoncé son départ de l'Olympique de Marseille au mois de juin. Alors que les rumeurs faisaient état d'une volonté de la direction de lui trouver un successeur, le technicien portugais a pris tout le monde de court ce midi, à la veille du match contre le Stade Rennais.

On reste en France pour notre focus du jour sur les dossiers brûlants du Paris Saint-Germain. Arrivé il y a désormais un mois, Mauricio Pochettino œuvre en coulisses pour attirer des renforts. C'est notamment le cas dans le dossier Dele Alli. Alors que Tottenham ne semblait pas forcément enclin à lâcher son milieu de terrain, le président des Spurs, Daniel Lévy, aurait finalement accepté de prêter l'international anglais. Un prêt sans option d'achat qui permettra au natif de Milton Keynes de gagner un peu de temps de jeu en vue de l'Euro. Le technicien argentin qui s'est également permis de tendre une perche à Sergio Ramos, dans une interview à Marca en déclarant : «Ici, Ramos trouverait un grand club, qui a l'obsession de toujours gagner». La balle est désormais dans le camp du défenseur madrilène à qu'il ne reste que six mois de contrat avec le Real. Et comme si ça ne suffisait pas, le PSG serait également en pole position dans le dossier Lionel Messi. Alors que Manchester City a longtemps été annoncé comme favori pour enrôler l'Argentin, Paris serait désormais la piste privilégiée. Et selon les dernières indiscrétions, Leonardo pousserait plus que jamais en coulisse afin de parvenir à un accord avec l'entourage du joueur. Enfin, le Paris Saint-Germain aurait également flashé sur la pépite du Racing, Gonzalo Sosa. Sur les tablettes des plus grands clubs européens comme le Real ou la Juve, le jeune argentin de 15 ans serait convoité par la direction parisienne. Reste à savoir si cet intérêt pourrait se concrétiser rapidement ? Réponse dans les prochains jours…

Ça s'agite également dans le sens des départs à Paris. Alors que la rumeur prend de plus en plus d'ampleur au fil des jours, Kylian Mbappé pourrait bel et bien quitter le club de la capitale cet été. Souvent annoncé au Real Madrid, le génie français serait de plus en plus emballé à l'idée de traverser la manche, direction Liverpool. Le coach des Reds, Jürgen Klopp en aurait fait sa priorité pour les années à venir, quitte à se séparer de Mohamed Salah. Le feuilleton ne fait donc que commencer et la guerre entre le club de la Mersey et le Real s'annonce sans pitié. Du côté des prolongations de contrats, on en sait un peu plus sur l'avenir de Julian Draxler. En fin de bail cet été, l'international allemand a pris la décision de rester au club avec pour intention de s'engager libre, où il le souhaite, au mois de juin prochain. De leur côté, Idrissa Gueye et Angel Di Maria devraient, eux, poursuivre leur aventure parisienne. Après une première offre repoussée par l'Argentin fin 2020, l'entourage du joueur se montrait plutôt confiant ces derniers jours quant à une prolongation. Affaire à suivre… Enfin, Marcin Bulka pourrait rapidement revenir en France. Prêté du côté de Carthagène cet été, le gardien polonais pourrait voir son prêt être écourté par le club de la capitale. Châteauroux a d'ores et déjà manifesté un intérêt et pourrait rapidement obtenir le prêt du portier de 21 ans.

À l'étranger :

Indésirable du côté de Manchester United, Jesse Lingard devrait être prêté à West Ham dans les prochaines heures. L’international anglais est arrivé à Londres, ce matin pour y passer sa visite médicale, avant de s'engager pour les six prochains mois avec les Hammers. Enfin en Italie, Stephan El Shaarawy va retrouver l'AS Roma. Après une aventure en Chine du côté du Shanghaï Shenhua, l’international italien est arrivé à Rome en fin de matinée pour y passer ses examens médicaux, avant d'y signer son contrat.

Les officiels du jour :

Aleksandar Radovanovic quitte le RC Lens, pour la Belgique. Barré par la concurrence, le défenseur serbe de 27 ans s'est engagé avec Courtrai jusqu'en 2022, plus une année en option. En Italie, la Juve a officialisé la signature de Nicolò Rovella, en provenance du Genoa. Le milieu italien s'est engagé avec les Bianconeri pour trois saisons et demie mais sera prêté dans son club formateur jusqu'en 2022. De son côté, l'ancien Stéphanois, Alexander Søderlund file en Turquie à Rizespor. L'international norvégien s'est engagé avec la formation turque jusqu'en juin 2022. Enfin, nous vous en parlions hier, West Ham a décidé de lever l'option d'achat de 22 M€ liée au prêt de Saïd Benrhama. L'ancien joueur de Brentford s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club de l'est londonien.